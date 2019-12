P. Diddy: “Ich habe eine zweite Chance erhalten“

Der 50. Geburtstag ist für P. Diddy ein echter Wendepunkt in seinem Leben gewesen. Letzten Monat (04.11.) hat der Rapper diesen Meilenstein erreicht, gefeiert wurde allerdings erst vor einigen Tagen.

Dem „People Magazine“ sagte er dazu: „Ich denke, jeder bekommt an einem Punkt eine zweite Chance im Leben. Ich habe so viele persönliche Dinge und Verluste durchgemacht. Ich wusste nie, dass es einen Punkt im Leben gibt, an dem ich von meinen Fehlern lernen oder ich alles säubern kann, was ich bereue. Mir selbst zu vergeben, neu zu starten. Ich habe eine zweite Chance erhalten.“

Seine Geburtstagsfeier hat er übrigens so verschoben, dass sie auf den Geburtstag seiner verstorbenen Ex-Partnerin Kim Porter gefallen ist.

Foto: (c) STPR / PR Photos