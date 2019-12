P. Diddy: Wenn er einlädt, kommen sie alle

Wenn P. Diddy einlädt, kommen sie alle. Zum 50sten Geburtstag der Musik-Ikone trafen die ganz großen Stars der Branche aufeinander. Vergangenen Samstag (14.12.), also über einen Monat nach seinem Ehrentag, feierte Diddy in einem angesagten Club in Los Angeles. Mit dabei waren unter anderem: Beyoncé und Ehemann Jay-Z, die ganze Kardashian-Schar inklusive Kanye West, Cardi B mit Ehemann Offset, Dr. Dre, Schauspieler Kevin Hart, Topmodel Naomi Campbell und so weiter.

Da ist es nur logisch, dass so ziemlich jeder Gast ein paar Erinnerungsfotos und -videos auf „Instagram“ postete. Auf einem ist zum Beispiel Snoop Dogg zu sehen, der die Party offensichtlich richtig genoss. Der Sänger tänzelte mit einer Zigarre im Mund und einem protzigen Fellmantel am Leib über die Tanzfläche. Für coole Musik sorgten unter anderem Lil Kim, Pharrell Williams und – kein Scherz – Paris Hilton. Sowas gibt’s wohl nur, wenn P. Diddy 50 wird.

Übrigens: Diddy sieht sich schon halb in Rente.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos