„Parkway Drive“: Doku „Viva The Underdogs“ kommt ins Kino

Über die australische Metalcore-Band „Parkway Drive“ gibt es eine Doku namens „Viva The Underdogs“. In Australien läuft der Streifen in den Kinos – und bald kommt der Film auch auf die Leinwände im deutschsprachigen Raum. Die offizielle Premiere gibt es am 22. Januar 2020 in Berlin. Und der Streifen läuft dann auch noch in vielen anderen Städten in Deutschland und Österreich. Eine Liste davon hat „morecore.de“ veröffentlicht. Kino-Tickets gibt es auf der Website „parkwaydrive.ffm.to/vivatheunderdogs“.

Diese Kinos zeigen den Film „Viva The Underdogs“ von „Parkway Drive“:

Augsburg, CineStar

Berlin, UCI Eastgate

Berlin, UCI LUXE Mercedes Platz

Berlin, CinemaxX Potsdamer Platz

Berlin, CineStar – Cubix

Berlin, Kino Kulturbrauerei

Berlin, CineStar Tegel

Berlin, CineStar – Treptow

Bielefeld, CineStar

Bochum, UCI Ruhr Park

Bremen, Cinestar – Der Kristallpalast

Bremen, CinemaxX Bremen

Chemnitz, CineStar Roter Turm

Dortmund, CineStar

Dresden, UCI Elbe Park

Duisburg, UCI Duisburg

Düsseldorf, UCI – Düsseldorf

Düsseldorf, CineStar

Erfurt, CineStar

Erlangen, CineStar

Essen, CinemaxX Essen

Frankfurt, CineStar Metropolis

Freiburg, CinemaxX Freiburg

Fulda, CineStar

Hamburg, UCI Mundsburg

Hamburg, CinemaxX Dammtor

Hamm, CinemaxX Hamm

Hannover, CinemaxX Raschplatz

Hürth, UCI Hürth Park

Ingolstadt, CineStar Westpark

Jena, CineStar

Karlsruhe, Filmpalast am ZKM

Kassel, CineStar

Kiel, CinemaxX Kiel

Köln, Cinedom

Krefeld, CinemaxX Krefeld

Leipzig, CineStar

Lübeck, Filmpalast Stadthalle

Ludwigshafen, Village Cinemas

Magdeburg, CineStar – Der Filmpalast

Mainz, CineStar

München, CinemaxX München

München, Mathäser

Nürnberg, Cinecitta

Oberhausen, Cinestar Filmpalast Oberhausen

Rostock, CineStar Filmpalast

Saarbrücken, CineStar

Siegen, CineStar

Stuttgart, CinemaxX Stuttgart Liederhalle

Villingen-Schwenningen, CineStar

Wildau, CineStar

Wuppertal, CinemaxX Wuppertal

Graz (AT), CINEPLEXX Graz

Hohenems (AT), CINEPLEXX Hohenems

Innsbruck (AT), CINEPLEXX Innsbruck

Linz (AT), CINEPLEXX Linz

Pasching (AT), Hollywood Megaplex PlusCity

Wals/Himmelreich (Salzburg, AT), CINEPLEXX Salzburg Airport

Wien (AT), CINEPLEXX Donauplex

Wien (AT), Hollywood Megaplex Gasometer

Wiener Neudorf (AT), SCS Kinowelt

Wiener Neustadt (AT), CINEPLEXX Wiener Neustadt

Foto: (c) LooMee TV