„Parkway Drive“ über ihre Doku „Viva The Underdogs“

Die Doku der australischen Metalcore-Band „Parkway Drive“ kommt bald in die deutschen und österreichischen Kinos. „Viva The Underdogs“ läuft am 22. Januar 2020. Kino-Tickets gibt es auf der Website „parkwaydrive.ffm.to/vivatheunderdogs“.

Über die Motivation hinter dem Film sagt Frontmann Winston McCall laut „morecore.de“: „Wir waren immer stolz darauf, Dinge auf unsere Weise zu tun. Mehr als fünfzehn Jahre lang sind wir uns in einer Welt der Extreme treu geblieben. Wir sind nicht die Geschichte von Shootingstars, wir sind nicht der Durchstarter über Nacht, wir werden niemals viral gehen und wir werden verdammt noch mal nicht das Internet lahmlegen. Aber wir haben eine Vision und wir haben dafür gelebt, gearbeitet, geblutet, sind dafür gewachsen und zerbrochen. Wir haben alles geopfert und keine Kompromisse gemacht. Dies ist ein ehrlicher Einblick in das, was es braucht, um als Außenseiter zu überleben. Vielen Dank, dass ihr Teil der Geschichte seid.“

Im April kommen „Parkway Drive“ übrigens auf „Viva The Underdogs Tour 2020″ in den deutschsprachigen Raum.

Foto: (c) LooMee TV