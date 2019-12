Pietro Lombardi kommentiert Beziehungs-Aus von Sarah

Kaum hat Sarah die Trennung von ihrem Freund Roberto Ostuni öffentlich gemacht, reagiert auch prompt ihr Ex-Mann Pietro Lombardi darauf.

Auf „Instagram“ sagte er in einem Video: „Ich will mir eigentlich gar nicht erlauben, so viel zu dem Thema zu sagen. Die zwei sind erwachsen und manchmal passt es eben nicht und man sollte nichts erzwingen. Ich wünsche Sarah nur das Beste.“ Abschließend sagte er noch: „Und irgendwann wird der richtige Partner kommen.“

Pietro sieht auch sein eigenes Liebesleben optimistisch. Er sagte: „Es kommt, wie es kommt, und irgendwann wird‘s kommen.“

Foto: (c) Universal Music