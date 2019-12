Pink: „Ich arbeite schon seit zwei Jahren an dieser…“

Bei Pink geht’s momentan nur schleppend voran. Die Sängerin versucht sich als häkelnde Mama – und hat dabei offenbar nicht mit der Ungeduld ihrer Tochter gerechnet.

Via „Instagram“ postete Alecia, so ihr bürgerlicher Name, ein Bild, das sie beim Häkeln einer Decke zeigt. Das Lustige daran: Tochter Willow liegt schon eingewickelt im am Boden liegenden Teil des Stoffes. Pink schrieb: „Ich arbeite schon seit zwei Jahren an dieser Decke. Mein Mädchen hat das Warten satt.“ Kein Wunder, es wird so langsam aber sicher ja auch richtig kalt.

Pink macht gerade Karrierepause und scheint die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie sichtlich zu genießen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos