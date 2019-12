Pink: Süße Geburtstagsgrüße für ihren Sohn

Pink hat am zweiten Weihnachtsfeiertag allen Grund zu feiern gehabt. Ihr kleiner Sohn Jameson Moon Hart ist drei Jahre alt geworden.

Auf ihren „Instagram“-Accounts posteten die Sängerin und Ehemann Carey Fotos ihres Sohnemannes. Dazu schrieb sie stolz: „Du bringst so viel Licht in diese Welt, mein Knirps. Danke.“ Mit dabei sind natürlich auch süße Babyfotos ihres Sprösslings.

Auch der Papa schwärmte in den höchsten Tönen: „Einen fröhlichen dritten Geburtstag an mein kleines Fleischbällchen. Du bist so ein wunderbares Kind, ich liebe dich so sehr. Du bist ein ständiger Knaller und ich genieße jeden Moment mit dir.“

Foto: (c) PR Photos