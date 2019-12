Queen Elizabeth II.: auf der Suche nach einem Social-Media-Chef

Queen Elizabeth II. ist mit ihren 93 Jahren noch sehr fidel und auch ziemlich präsent. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Treffen mit Premierminister Boris Johnson handelt oder um Social-Media-Auftritte.

Das britische Königshaus ist sehr aktiv bei „Twitter“ und Co. und sucht jetzt sogar eine Leitung für diesen Bereich. In einer Anzeige, die der königliche Haushalt auch bei „LinkedIn“ hochlud, heißt es wie folgt: „Es geht darum, nie stillzustehen und neue Wege zu finden, um die Präsenz der Queen in der Öffentlichkeit und auf der Weltbühne zu pflegen.“ Ganz wichtig sei dabei, dass die Bewerber wissen müssen, wie jegliche Risiken beim Auftritt in sozialen Medien vermieden werden können. Was der Job bringt? Schlappe 60.000 Euro im Jahr Gehalt – und Mittagessen umsonst.

Erst im letzten Monat war das britische Königshaus auf der Suche nach einer Reinigungskraft.

