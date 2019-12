„Red Hot Chili Peppers“: Ex-Gitarrist John Frusciante kehrt zurück

Die „Red Hot Chili Peppers“ und ihr Gitarrist Josh Klinghoffer gehen ab sofort getrennte Wege. Das verkündete die Band auf „Instagram“.

Zu der Trennungsnachricht gab es aber auch noch was anderes zu berichten, was bestimmt einige Fans erfreut. Dort heißt es in einer Mitteilung: „Wir kündigen außerdem voller Aufregung und von ganzem Herzen an, dass John Frusciante zu unserer Band zurückkehrt.“ Frusciante spielte von 1988 bis 1992 und nochmals von 1998 bis 2009 bei den „Red Hot Chili Peppers“ Gitarre. 2009 folgte auf ihn dann Josh Klinghoffer.

Michael Peter Balzary – besser bekannt als „Flea“ – hat vor kurzem übrigens zum zweiten Mal geheiratet.

