Robbie Williams: Fan jubelt ihm Bier unter

Ayda Field, die Frau von Robbie Williams, hat für einen kurzen Schock-Moment lang geglaubt, ihr Mann würde wieder der Alkoholsucht verfallen. Der Sänger ist seit fast 20 Jahren trocken, doch vor kurzem hat er aus Versehen an einem Bier genippt.

In seinem Podcast „At Home With The Williamses“ erzählte 45-Jährige: „In Vegas war dieser Typ und ich sang zu ihm und er hat in der Hand eine Dose, die wie ein Softdrink aussah. Ich fragte: ‚Ist das ein Softdrink?‘ Und er meinte: ‚Ja.‘ Ich nahm einen Schluck und es war Bier.“ Seine Liebste meinte dazu: „Ich hatte eine Mini-Krise als ich das sah und dachte mir: ‚Wird das einen Rückfall auslösen?‘ Doch Gott sei Dank hat es das nicht, doch ich dachte mir: ‚Das ist sehr rücksichtslos gegenüber einem Alkoholiker, wenn man fragt, ob es ein nicht-alkoholisches Getränk ist.’“

Übrigens: An Weihnachten gab es in der Familie von Robbie Williams neben gutem Essen auch Alkohol, allerdings nicht für den Sänger.

