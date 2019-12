Rosalía: Duett mit Billie Eilish?

Billie Eilish schwärmt von Alicia Keys Billie Eilish ist ein total großer Fan von Alicia Keys. Gegenüber dem „Billboard Magazine“ schwärmte die Sängerin: „Ich konnte nur auf ‚YouTube' Musik hören, doch ich konnte nicht auf ‚YouTube‘ gehen, da ich einen…

Billboard Women in Music Awards 2019: Die Gewinnerinnen Die Gewinnerinnen der alljährlichen Billboard Women in Music Awards sind vorgestern Abend (12.12.) bekanntgegeben worden. Billie Eilish darf sich demnach offiziell als "Woman Of The Year" bezeichnen. Der Award als "Rising Star" ging an…

„BTS“ wollen mit Billie Eilish singen Was haben „BTS“ und Billie Eilish gemeinsam? Beide haben musikalisch in der letzten Zeit so richtig an Fahrt aufgenommen und sind durch die Decke geschossen. Eine Kollaboration der K-Pop-Band mit der US-Newcomerin würde sicherlich…

Billie Eilish: 7 Facts über die Newcomerin Billie Eilish ist derzeit die Newcomerin schlechthin in der Musikwelt. Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ schaffte es auf Platz 1 der „US Billboard Charts“, neulich stand sie zum…