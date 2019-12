Rosalía und die Zusammenarbeit mit Harry Styles

Harry Styles kündigt neue Single an

Ein altes Interview von David Bowie hat Harry Styles dazu veranlasst, seinen Song „Treat People With Kindess“ doch auf sein Album „Fine Line“ zu packen. Dem „Music Week Magazine“ sagte der Sänger dazu: „Als…

Der Song “Treat People With Kindess“ von seinem Album „Fine Line“ hat Harry Styles für seine Fans geschrieben. Denn diese trugen immer mehr ein T-Shirt mit dieser Aufschrift, dass der Sänger als Merchandise herausgebracht…

Harry Styles gibt Tracklist von „Fine Line” bekannt

In dreieinhalb Wochen erscheint das neue Album „Fine Line“ von Harry Styles. Und was die Fans erwarten dürfen, hat der Sänger jetzt in Form der Tracklist bekanntgegeben. Wie er auf „Instagram“ veröffentlichte, scheint die…