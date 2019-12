Sam Smith schickt Liebe an einsame Herzen

Weihnachten, das Fest der Liebe, kann nicht jeder mit den Menschen verbringen, die er liebt. Oder vielleicht hat man auch keine solchen Personen in seinem Leben. Und genau für die gibt es Sam Smith.

Der Sänger schrieb nämlich auf „Instagram“ neben einem Selfie mit einem Bierglas in der Hand: „Ich habe gerade ein Bier in einem Pub getrunken. Es ist so toll, alle zu sehen, wie sie eine großartige Zeit mit ihren Freunden und Familien an Weihnachten verbringen. Aber das lässt mich an diejenigen von euch denken, die sich diese Weihnachten nicht so glücklich oder einsam fühlen. Und ich wollte euch einfach etwas Online-Liebe schicken. Weihnachten ist für uns einsame Herzen eine sehr schwere Zeit im Jahr. Ich bin da bei euch und wisst, dass ihr nicht alleine seid. Ihr seid so besonders und das ist genug. (…) Wie auch immer, ich halte meine Klappe, denn ich bin schon von einem Bier betrunken.“

Übrigens: Sam Smith plädiert auch dafür, dass wir unsere Körper mehr Liebe, gerade in der Weihnachtszeit.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos