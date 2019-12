Sam Smith tanzt zu Weihnachtslied

Sam Smith zeigt sich dieses Jahr an Weihnachten von seiner wahren Queer-Seite.

Auf „Instagram“ postete der Sänger ein Video, auf dem er mit einem langen Mantel-ähnlichem Kleid und roten High Heels seinen Fans zu einer von ihm aufgenommenen Version von „Have Yourself a Merry Little Christmas“ ein Tänzchen darbietet. Dazu schrieb er: „Ich melde mich in die Feiertage ab. Seid nett, seid vorsichtig und habt ein paar tolle Wochen ihr wunderbaren Menschen!“

Für die einsamen Herzen in der Weihnachtszeit hat Sam Smith übrigens sehr viel Liebe parat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos