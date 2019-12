Samy Deluxe veröffentlicht überraschend neues Album

Samy Deluxe ist am 19.12. 42 geworden. Seinen Geburtstag feierte der Hamburger Rapper mit einem Konzert, dabei holte er auch rund 20 bekannte und befreunde Rapper mit auf die Bühne. Das Konzert in der Barclaycard-Arena sei seine bislang größte Soloshow gewesen, heißt es vom Management des Rappers.

Außerdem kündigte er ein neues Album namens „Hochkultur“ an – das kam dann auch gleich vorgestern (20.12.) raus. Am Ende der Show wurden die rund 12.000 Besucher dann auch noch reich beschenkt: Sie bekamen sieben Lieder des neuen Albums auf Schallplatte, berichtete die „Welt“. Demnach sagte Samy Deluxe bei dem Konzert: „Ich habe mir vor eineinhalb Jahren vorgenommen: Ich spiele nicht wieder in Hamburg, bevor ich hier meinen Geburtstag feiern kann und 12.000 Leuten mein Album schenken kann. Und das mache ich hiermit. (…) ‚Hochkultur‘, Baby! Peace out!“

Samy Deluxe ist übrigens auch als Gastmusiker auf dem „MTV Unplugged“-Album von Max Raabe.

Foto: (c) Universal Music