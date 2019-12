Sasha: „Nächster Halt: Urlaub!“

Ab in den Urlaub heißt es bei Sasha. Der Sänger hat die Weihnachtsfeiertage Zuhause mit seiner kleinen Familie verbracht, doch jetzt ist offenbar Tapetenwechsel angesagt.

In seiner „Instagram Story“ postete er jedenfalls ein Video von sich, auf dem er am Flughafen mit seinem Sohnemann an den Gepäckbändern entlangläuft. Dazu schrieb er: „Nächster Halt: Urlaub!“ Wohin genau es Sasha mit seiner Familie verschlägt, ist nicht bekannt, doch das Sonnen- und Strand-Ikon weisen daraufhin, dass es ins warme geht.

Für Sasha ist nämlich die Familie am wichtigsten, so wie es sein sollte. Deswegen hatte er seine Dezember-Tour-Termine abgesagt.

Foto: (c) Universal Music / Olaf Heine