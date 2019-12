Sasha: Seine Familie unterstützt LEGO-Initiative

Sasha und sein kleiner einjähriger Sohn bauen sich das Fundament für Weihnachten – aus LEGO-Steinen. Der Sänger postete via „Instagram“ eine Bilderreihe, die ihn und den kleinen Otto während einer kreativen Baustein-Session zeigt. Und siehe da, sie haben’s durchaus drauf. Sasha präsentiert zum Schluss nämlich einen astreinen Weihnachtsbaum sowie die passende Christbaumkugel dazu. Der Sänger schrieb: „Scheinbar steckt in Otto auch so ein Kreativer – oder zumindest ein LEGO-Baumeister. Wir nutzen gerade die Vorweihnachtszeit und sind ganz schön dankbar für unsere kleine Familie.“

Allerdings hat die kleine Spielstunde auch einen ernsten Hintergrund. Sasha, seine Frau und Söhnchen Otto unterstützen die Initiative „Build to Give“ von „LEGO Deutschland“. Er erklärte: „Für jedes Weihnachtsornament, das ihr in einem Lego Store oder zuhause aus Steinen zusammensetzt und unter dem Hashtag ‚#BuiltToGive‘ teilt, spendet die Lego-Gruppe ein Set an bedürftige Kinder. Die Aktion hat uns so berührt, dass wir den Erlös aus dieser Anzeige zusätzlich spenden werden. Uns hat die Bastelstunde aber auch unheimlich Spaß gemacht. (…) Also, macht auch mit und teilt eure LEGO Weihnachtsdeko.“

Übrigens: Sasha hat seine geplante Dezember-Tour gestrichen, um unter anderem auch mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music