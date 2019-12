Schauspieler Chuy Bravo ist tot

Britischer Schauspieler Simon MacCorkindale ist tot London (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Schauspieler Simon MacCorkindale ist am Donnerstag im Alter von 58 Jahren in London gestorben. Wie britische und US-amerikanische Medien am Samstag übereinstimmend berichten, sei der Darsteller an Krebs…

Australische Schauspiellegende Bill Hunter gestorben Melbourne (dts Nachrichtenagentur) - Die australische Schauspiellegende Bill Hunter ist tot. Hunter starb am Samstag im Alter von 71 Jahren in einem Krankenhaus in Melbourne an einem nicht operierbaren Krebsleiden. Wie australische Medien berichten,…

US-Schauspieler Jeff Conaway ist tot Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Schauspieler Jeff Conaway ist am Freitagabend im Alter von 60 Jahren gestorben. Wie sein Manager bestätigte, starb der Schauspieler an einer Lungenentzündung. Conaway war am 11. Mai bewusstlos…

Christopher Lee ist tot Christopher Lee ist tot. Der Schauspieler starb am Sonntag (07.06.) im Alter von 93 Jahren im "Chelsea and Westminster"-Krankenhaus in London. Das berichtet die britische Zeitung "The Telegraph". Demnach war Lee bereits seit drei…