Selena Gomez machte sich bei Ed Sheeran in die Hose

Auch bei Selena Gomez läuft nicht immer alles glatt, sondern geht auch mal in die Hose – und das wortwörtlich.

Geschehen ist ihr dieses Malheur bei einem Konzert von Ed Sheeran. Bei „Kiss Breakfast“ erzählte die Sängerin: „Ich und meine Freunde, wir lieben es zuhause zu Konzerten zu gehen. Ed Sheeran trat in der Hollywood Bowl auf. Es gab so viel Verkehr und mir ging es nicht so gut da unten. Das war vielleicht das erste Mal, dass ich mir ein bisschen in die Hosen gemacht habe. Ich war so aufgeregt, aber ich wollte nicht den Saal verlassen.“

Macht doch nichts, selbst Ed Sheeran hat sich schon mal in die Hose gemacht und das sogar während seines eigenen Konzertes.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos