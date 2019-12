Seven singt erstmals auf Deutsch

Seven hat es wieder getan: Der Schweizer hat sich neu erfunden, sich selbst herausgefordert und veröffentlicht erstmals in 17 Jahren Karriere eigene deutschsprachige Songs. Die EP „Brandneu“ erscheint am 28. Februar.

Laut „Peter Presse“ erzählte der Sänger: „Ich rief Thomas D. [von den ‚Fantastischen Vier‘] an, mit dem drei Tage später sowieso Sessions geplant waren, und sagte: ‚Wir machen Songs für mich. Auf Deutsch.’ Da war erst mal Stille in der Leitung.“ Und wie kam es überhaupt dazu, dass Seven plötzlich auf Deutsch singen wollte? Er sagte weiter: „Der erste Riss in der Schale war ‚Sing meinen Song’ [dritte Staffel]. Ich hatte da ja aus Respekt vor den Originalen bereits Deutsch gesungen und plötzlich war der Schritt ganz klein.“

Damit kommt Seven übrigens auch auf Tour. Hier die Termine:

05.10.2020 Stuttgart, Im Wizemann

06.10.2020 Köln, Gloria

07.10.2020 Hannover, Capitol

08.10.2020 Bochum, Zeche

10.10.2020 Frankfurt, Batschkapp

11.10.2020 Hamburg, Mojo

12.10.2020 Berlin, Festsaal Kreuzberg

14.10.2020 Leipzig, Werk 2

15.10.2020 München, Technikum

16.10.2020 Karlsruhe, Tollhaus

06.11.2020 CH Bern, Bierhübli

07.11.2020 Baden, Nordportal

20.11.2020 Zürich, Volkshaus

21.11.2020 Basel, Volkshaus

28.11.2020 Luzern, KKL

Foto: (c) LooMee TV