„Slipknot“: 2020 zwei Zusatz-Konzerte in Deutschland

"Slipknot" kommen 2020 noch einmal auf Europatour Da ist aber jemand im Angriffsmodus. "Slipknot" haben weitere Shows in Europa angekündigt. Bekanntlich waren die Jungs aus Des Moines gerade erst in Europa unterwegs und haben dabei auch vier Shows in Deutschland absolviert.…

"Slipknot" kündigen neues Musik-Video an Im August haben "Slipknot" ihr neues Studioalbum "We Are Not A Kind" rausgebracht. Für drei Songs daraus hat die Band bereits Videoclips produziert, wie es aussieht, kommt bald der Nächste, und zwar zum Song…

"Code Orange" supporten "Slipknot" Die Jungs von "Code Orange" verstehen sich gut mit Corey Taylor von "Slipknot". Schon im letzten Jahr war der "Slipknot"-Frontmann auf der EP "The Hurt Will Go On" zu hören und zwar im Song…

"Slipknot" Europa-Tour 2020 - Die Termine sind da "Slipknot" haben vor einer ganzen Weile angekündigt, kommendes Jahr noch einmal eine Runde in Europa zu drehen. Die Orte waren auch schon bekannt, nur die genauen Daten nicht. Das hat sich nun endlich geändert.…