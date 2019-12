Taylor Swift feiert ihren 30. mit einer Katzen-Torte

Ja, das war nicht immer so! Die Katzen von Taylor Swift haben sich aber inzwischen gern. Am Freitag (27.02.) postete die Sängerin ein Video ihrer zwei geliebten Stubentiger auf "Instagram" und schrieb: "Sie haben…

Taylor Swift und das Katzen-Merch

Es ist kein Geheimnis, dass Taylor Swift Hals über Kopf in ihre Katzen vernarrt ist. Doch das, was die Sängerin jetzt plant, geht über das Verhältnis eines normalen Katzenbesitzers hinaus. Swift will ihre Katzen…