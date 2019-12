Taylor Swift: “Ich glaube an Alben“

Während viele Musiker Alben schon totsagen, glaubt Taylor Swift noch an diese Kunstwerke.

Dem „Billboard Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich fühle immer so viel Druck mit der ersten Single, denn ich möchte nicht, dass die erste Single etwas ist, wovon die Leute schon wissen, wie das Rest des Projekts aussieht. Ich glaube ehrlich an Alben, in welcher Form auch immer man sie konsumiert. (…) Und ich denke nicht, dass mich das zu einem eisernen Puristen macht. Ich denke, das ist ein starkes Gefühl innerhalb der Musikindustrie. Wir laufen schnell auf eine Single-Industrie zu, aber man muss an etwas glauben. Ich glaube immer noch daran, dass Alben wichtig sind.“

Taylor Swift selbst hat im August erst ihr siebtes Album mit dem Titel „Lover“ veröffentlicht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos