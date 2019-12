Taylor Swift: „Ich würde alles genauso machen“

Taylor Swift hat im Laufe ihrer Karriere einige Höhen und Tiefen durchgestanden. Jetzt, kurz nach ihrem 30. Geburtstag, wurde die Sängerin vom „Billboard Magazine“ gefragt, ob sie ihrem 20-jährigen Ich einen Ratschlag geben würde, um es besser zu machen?

Sie antwortete mit: „Ich würde mir keinen Ratschlag geben. Ich würde alles genauso machen wie jetzt. Denn auch wenn die Dinge, die ich durchgemacht habe, taff waren, so haben sie mir doch Sachen beigebracht, die ich anders nie gelernt hätte. Ich schätze all meine Erfahrungen, die Höhen und Tiefen. Und vielleicht hört sich das lächerlich an, aber ich habe meine Freunde, die mich aus aufgrund der richtigen Gründe mögen. Ich habe meine Familie, ich habe meinen Freund, ich habe meine Fans, ich habe meine Katzen.“

Taylor Swift hat sich übrigens sehr auf ihre Dreißiger gefreut. Die Sängerin wurde am 13. Dezember 30 Jahre alt.

