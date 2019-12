Taylor Swift konnte sich langsam an Erfolg gewöhnen

Taylor Swift ist glücklich darüber, dass sie nicht über Nacht berühmt wurde, sondern sich ihr Bekanntheitsgrad stattdessen langsam steigerte.

Der britischen „Vogue“ sagte die Sängerin dazu: „Ich war ungefähr 18, als der Song ‚Love Story‘, den ich alleine geschrieben hatte, ein weltweiter Hit wurde. Ich hatte das Glück, dass ich mir meinen Weg nach oben in die Country-Musik erarbeitet habe. Für die Künstler heutzutage fühlt es sich jedoch so an, als würde das Geschoss ihrer Karriere aus einer Kanone hinaus in die Stratosphäre geschossen werden, auf das sie sich in keiner Weise vorbereiten konnten. Ich konnte mich auf jeden Schritt des Weges etwas akklimatisieren und zu dem Zeitpunkt, an dem ich einen massiven Hit hatte, arbeitete ich schon seit ich 14 Jahre alt war.“ Swift meinte jedoch auch: „Von der Country-Musik zu Pop zu gehen, war für mich eine verrückte Anpassung.“

Damit es den Nachwuchskünstlern so gut wie möglich geht, setzt sich Taylor Swift übrigens sehr stark ein.

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos