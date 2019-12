Taylor Swift: so entstand „Christmas Tree Farm“

Mit „Christmas Tree Farm“ hat Taylor Swift ihren ersten selbstgeschriebenen Original-Weihnachtssong veröffentlicht und ihre Fans in der Festtagszeit damit überrascht. Und wie kam es überhaupt so plötzlich zu diesem Lied? Die Antwort dazu postete die Sängerin in einem Make-of-Video auf „Instagram“.

Beispielsweise erklärte Swift in dem Clip: „Es geht darum, dass man in der Stadt und gestresst ist und sich am Boden fühlt. Aber im Herzen ist man auf der Weihnachtsbaumfarm.“

Das Musikvideo zu „Christmas Tree Farm“ zeigt übrigens Kinderaufnahmen von Taylor Swift auf besagter Weihnachtsbaumfarm, auf der sie aufgewachsen ist.

