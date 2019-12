Taylor Swift und die romantische Überraschung von Judi Dench

Judi Dench weiß offenbar, wie man Geschenke macht. Die Schauspielerin hat nämlich Taylor Swift während ihrer gemeinsamen Drehtage bei „Cats“ eine tolle Überraschung gegeben.

In der „Today Show“ erzählte die Sängerin: „Sie hat mir Süßigkeiten besorgt. Das war so großartig. Ich habe in ihrer Nähe darüber gesprochen, die sie in Großbritannien haben namens Squashies. (…) Ich habe eine ganze Weile von der Süßigkeit geschwärmt. Und am nächsten Tag lagen in meinem Trailer zehn Packungen dieser Süßigkeit mit einem signierten Portrait von Judi. Das war die romantischste Überraschung überhaupt.“

Die Musical-Verfilmung von „Cats“ läuft hierzulande übrigens am 25. Dezember an.

