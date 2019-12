„The Cure“: Robert Smith – seine musikalischen und filmischen Highlights

Welches ist das beste Album von 2019 gewesen? Robert Smith kann diese Frage eindeutig mit „It Won’t Be Like This All the Time“ von „The Twilight Sad” beantworten. Das sagte der „The Cure“-Frontmann in einer schnellen Frage- und Antwortrunde der „Hot Press“.

Auf die Frage, welchen Film er aus diesem Jahr toll fand, meinte Smith erst, dass er 2019 kein Fernsehen geschaut hatte, doch dann musste er sich korrigieren und kürte die Dokumentation „Apollo 11“ zu seinem filmischen Highlight des Jahres.

Übrigens: Schon vor drei Jahren hatte Robert Smith seine Kollegen von „The Twillight Sad“ mit Lob überschüttet.

Foto: (c) DFP Photographic / PR Photos