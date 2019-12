Tom Walker: Sein Ratschlag an Musikernachwuchs

Es durchzustehen und niemals aufzugeben, das rät Tom Walker anderen Nachwuchsmusikern.

Gegenüber „Bang Showbiz“ erklärte der Sänger: „Nachdem ich die Uni beendet habe und drei Jahre lang einen Abschluss in Musik machte, wusste ich ein ganzes Jahr lang nicht, was ich machen werde. Ich hatte einen Job als Prospektausträger in London, ich arbeitete für eine Fotobox-Firma. Ich habe alles getan, um meine Miete in London bezahlen zu können und gerade als ich aufgeben und etwas anderes als Musik in Vollzeit machen wollte, geschah es für mich. Wenn ich in diesem Moment aufgegeben hätte, würde ich vielleicht ein komplett anderes Leben leben, als dieses hier, in dem ich das tue, was ich liebe und schon immer tun wollte. Und das nur, weil ich so lange ich konnte drangeblieben bin.“

Tom Walker erlangte Ende 2017 mit seinem Hit „Leave a Light On“ internationale Bekanntheit und seitdem ging es für ihn steil bergauf.

