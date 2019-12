UK: Neuer Rekord für Rod Stewart

Rod Stewart hat einen neuen Rekord in den britischen Charts aufgestellt, den er in jungen Jahren niemals erreicht hätte. Laut „Official Charts Company“ ist der 74-Jährige jetzt nämlich der älteste Solo-Künstler, der ein Nummer-eins-Album in den Charts hat. Seine aktuelle Platte „You’re in my Heart“ kletterte letzte Woche um eine Position nach oben auf den Thron. Vorher gehörte dieser Rekord dem US-Sänger Paul Simon, der zum damaligen Zeitpunkt nur drei Monate jünger war, als es Stewart jetzt ist.

Der Sänger selbst meinte zu seinem neuen Erfolg: „Eine neue Regierung und eine neue Nummer eins für Rod Stewart. Vielen Dank an meine Legion von Fans, die ich nie für selbstverständlich nehmen werde. Gott segne euch alle und frohe Weihnachten!“

Übrigens: Den allzeit Rekord des ältesten Solo-Künstlers mit einem Nummer-eins-Album hält übrigens Vera Lynn, die dies 2014 erreicht, als sie 97 Jahre alt war. Die Sängerin lebt noch und feierte dieses Jahr ihren 102. Geburtstag.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos