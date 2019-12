UK: Rod Stewart gehört der Thron an Weihnachten

Altbewährtes ist doch am besten: Rod Stewart hat sich gegen seine jungen Konkurrenten Harry Styles und Stormzy durchgesetzt und mit „You‘re In My Heart” die Spitze der britischen Album-Charts an Weihnachten gesichert.

Der Sänger selbst ist für diese Ehre sehr dankbar. Laut „Official Charts“ sagte er dazu: „Das ist mein zweites Nummer-eins-Album in zwölf Monaten. Ich danke euch ehrlich dafür. Ich sehe euch nie als selbstverständlich an und ich liebe euch alle.“

Stormzy konnte sich mit „Heavy Is The Head” “nur” Platz zwei sichern und Harry Styles‘ „Fine Line“ landete auf der Drei.

Foto: (c) Away! / PR Photos