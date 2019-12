UK: Sam Smith lieferte das beste Debütalbum in diesem Jahrzehnt

Kein Debütalbum hat in Großbritannien im letzten Jahrzehnt einen so fulminanten Start hingelegt, wie „In The Lonely Hour“ von Sam Smith. Das hat jetzt „Official Charts Company“ bekanntgegeben. Insgesamt 101.700 Einheiten haben sich nur in der ersten Woche von der Platte verkauft, mittlerweile sind es über zweieinhalb Millionen Stück. Smith selbst bedankte sich auf „Instagram“ bei seinen Fans mit den Worten: „Das größte Debütalbum der Dekade. Das haut mich um. Vielen Dank an jede einzelne Person, die ein Teil dieses Albums war und an meine Fans dafür, dass ihr diese einsame alte Seele so liebt. Ich liebe euch alle so sehr. Ich wünschte, ich könnte euch alle individuell umarmen und euch ein selbstgemachtes Stück Kuchen geben.“ Auf Platz zwei folgt ihm Ed Sheeran mit „+“ und anschließend kommt Emeli Sandé“ mit „Our Version Of Events“ auf dem Bronzerang.

Hier die Top Ten der größten Debütalben in dieser Dekade in Großbritannien:

1. „In The Lonely Hour“ – Sam Smith

2. „+“ – Ed Sheeran

3. „Our Version Of Events“ – Emeli Sandé

4. “Doo-Wops & Hooligans” – Bruno Mars

5. “Wanted on Voyage” – George Ezra

6. “Who You Are” – Jessie J

7. “I Cry When I Laugh” – Jess Glynne

8. “Human” – Rag’n’Bone Man

9. “Born To Die” – Lana Del Rey

10. “Up All Night” – One Direction”

