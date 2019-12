Verrückter Rekord für „AC/DC“

Es wird in der letzten Zeit wieder sehr viel gemunkelt, ob es ein neues Album von „AC/DC“ geben wird und wenn ja, mit wem als Sänger. Dabei bräuchte die Band eigentlich gar keine neue Musik mehr veröffentlichen, da ihre alten Werke weiterhin riesige Erfolge einfahren.

So jetzt auch „Back In Black“, das erste Album nach dem Tod von Bon Scott und mit Brian Johnson als Sänger. Wie der „Rolling Stone“ berichtet, hat die Platte bereits drei Monate nach ihrer Veröffentlichung 1980 den Gold-Status erreicht. Jetzt gibt die „Recording Industry Association of America“ bekannt, dass sich dieses Werk der Ban in den USA inzwischen 25 Millionen Einheiten verkauft und damit den 25-fachen Platin-Status erreicht hat. Glückwunsch!

Zehn Kilometer des Canning Highways in Australien werden übrigens am 01. März 2020 für ein „AC/DC“-Tributkonzert geschlossen. An diesem Tag jährt sich nämlich der Todestag von Sänger Bon Scott zum 40. Mal.

