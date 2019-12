Weihnachten: Diese 24 Songs retten jedes Fest

Heute (25.12.) ist Weihnachten, für viele das stressigste Fest des Jahres. Die Verwandten schauen vorbei, meckern und beschweren sich in einer Tour und am Ende verbrennt auch noch der Braten im Ofen. Für dieses Horrorszenario hat die deutsche Ausgabe des „Rolling Stone Magazine“ anlässlich des 24. Dezembers 24 Songs zusammengestellt, die garantiert jedes Weihnachten retten und den Abend zu einem Fest werden lassen.

Hier sind sie:

1. „It’s Christmas Time“ – Yo La Tengo

2. “Wonderful Christmas” – The Shins

3. “Baby, It’s Cold Outside” – Rufus Wainwright & Sharon van Etten

4. “That’ll Be Christmas” – Thea Gilmore

5. “Have Yourself A Merry Little Christmas” – Judy Garland

6. “Winter Wonderland” – Pat Bone

7. “Jingle Bell” – Barenaked Ladies

8. “Little Drummer Boy” – Johnny Cash

9. “Thank God It’s Christmas” – Queen

10. “Driving Home for Christmas” – Chris Rea

11. “Christmas Time” – Bryan Adams

12. “Do They Know It’s Christmas” – Band Aid

13. “Run Rudolph Run” – Chuck Berry

14. “Christmas Time” – The Darkness

15. “Blue Christmas” – Elvis Presley

16. “Joy to the World” – Aretha Franklin

17. “Step Into Christmas” – Elton John

18. “Wonderful Christmas” – Paul McCartney

19. “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

20. “Santa Claus Go Straight To The Ghetto” – James Brown

21. “What’s This” – Danny Elfman

22. “Christmas All Over Again” – Tom Petty & The Heartbreakers

23. “Are You coming over for Christmas?” – Belle & Sebastian

24. “Christmas Time Is Here (Instrumental)” – Vince Guaraldi

Foto: (c) Universal Music