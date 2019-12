Weihnachten: Michael Jackson verschob Song wegen Konkurrenzkampf

Baden-Baden (ots) - Der "King of Pop" übertrifft alles bisher Dagewesene. Michael Jacksons Tod löste einen gigantischen Ansturm auf seine Musik aus und er dominiert posthum die Charts. Sage und schreibe 24 Singles und…

Zur Weihnachtszeit erschallt alle Jahre wieder auch der "East 17"-Song "Stay Another Day" aus dem Radio und den Lautsprechern in Supermärkten. Sänger und Songwriter Tony Mortimer kann den Track allerdings nicht mehr hören. Im…

"East 17": Tony Mortimer meidet "Stay Another Day"

Aus der Feder von Michael Jackson stammen einige große Hits wie beispielsweise „Beat It“, „Billie Jean“ und „Dirty Diana“, doch offenbar war sich der King of Pop beim Songschreiben manchmal unsicher. Zumindest behauptet „Blue“-Sänger…

Meghan Trainor erfolgreicher als Michael Jackson?

Meghan Trainor schreibt mit ihrem Hit "All About That Bass" Geschichte. Der Song wird heute (30.10.) bereits zum achten Mal auf Platz eins der US-Single-Charts stehen. Dieses Kunststück ist bislang noch keinem Künstler gelungen,…