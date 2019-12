Wilhelmine: Headliner-Tour 2020

Anfang Dezember hat Wilhelmine noch als Support-Act von Benne ihre deutschen Fans begeistert, in wenigen Monaten schon steht ihre eigene Headliner-Tour an. Wie „Warner Music“ berichtet, gibt die Sängerin im April drei Konzerte in der Bundesrepublik, genauer gesagt in Essen, Münster und Hamburg. Zuvor ist sie im März für „Selig“ als Support-Act mit auf Tour unterwegs.

Hier die genauen Tour-Termine von Wilhelmine:

17.04. Essen, Temple Bar

18.04. Münster, Sputnikhalle

23.04. Hamburg, Hebebühne

Foto: (c) Daniel Graf / Warner Music