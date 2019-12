Wincent Weiss: „99 Prozent meines Lebens sind unfassbares Privileg“

Wincent Weiss ist einer der Shootingstars der deutschen Musikszene. Und er habe in den letzten drei Jahren so viel erlebt, wie er es sich in zehn Jahren nicht erträumt hätte, erzählte er vorgestern (17.12.) im „ZDF morgenmagazin“. Und er gab zu, dass es nicht nur Momente voller eitel Sonnenschein gibt.

Der 26-Jährige sagte: „Ich glaube, es gibt keinen Job, in dem es nur Sonnenseiten gibt. Jede Situation oder jeder Job zieht ein paar Negativseiten mit sich. Aber wenn man happy ist und der Großteil positiv ist, dann ist alles super. Es gibt natürlich immer Schattenseiten, aber 99 Prozent meines Lebens sind ein unfassbares Privileg.“

In seinen Songs ist übrigens gar nichts fiktiv, sondern alles selbst erlebt – entweder von Wincent Weiss selbst oder seinem nahen Umfeld.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin