Wincent Weiss über seine neue Single “Kein Lied”

Als Nikolausgeschenk lieferte Wincent Weiss neulich seine neue Single “Kein Lied”. In der emotionalen Piano-Ballade besingt der 26-Jährige das Gefühl eines gebrochenen Herzens, der verflossenen Liebe und das Festhalten an längst Vergangenem.

Im „ZDF morgenmagazin“ erzählte er gestern (17.12.): „Es geht darum, dass man einer Person etwas nahebringen will, aber nicht so viel zurückkommt. Ich habe das in die Form eines Liedes gepackt. Gemeint sind alle möglichen Taten, die man so macht.“

Wincent Weiss wurde zu Schulzeiten übrigens gemobbt.

