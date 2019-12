Wincent Weiss: Wie man Weihnachten richtig macht

Weihnachten ist nicht einfach nur ein Fest, an dem man irgendwelche gedankenlos gekauften Geschenke hastig verpackt an seine Liebsten weiterreicht. Stattdessen geht es ganz anders, wie Wincent Weiss jetzt in seiner „Instagram Story“ zeigt. Dort postete er ein Plakat einer verbesserten Version einer Feiertags-To-Do-Liste.

Der erste Punkt, Geschenke kaufen, wurde zu „sei präsent“ ausgebessert. Punkt zwei „Geschenke einpacken“ ist jetzt „packe jemanden in eine Umarmung ein“. Drittens „Geschenke verschicken“ wurde zu „Frieden verschicken“ umgeschrieben. Aus viertens „Essen einkaufen“ wurde „Essen spenden“. Fünftens „mache Kekes“ heißt jetzt „mache Liebe“ und der sechste und letzte Punkt „Lichter anschauen“ wurde zu „sei das Licht“ verbessert. In diesem Sinne – Frohe Weihnachten!

Wincent Weiss hat für seine Fans 2020 vielleicht ein neues Album parat.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music