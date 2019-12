„YouTube“: Die erfolgreichsten Videos 2019 in Deutschland

Der Jahreswechsel steht unmittelbar vor der Tür, es wird also Zeit, einen Blick zurückzuwerfen. Welches Videos, nicht offizielle Musikvideos, wurden 2019 auf „YouTube“ in Deutschland am meisten abgerufen? Die Antwort überrascht nicht: Es ist Rezo mit „Die Zerstörung der CDU“, der insgesamt 16 Millionen Aufrufe bekam. Das hat die Videoplattform laut dem „Rolling Stone“ in seinen veröffentlichten Zahlen bekanntgegeben. Was offizielle Musikvideos angeht, so hat der Newcomer Mero mit dem Clip zu seiner Single „Wolke 10“ die Nase vorne.

Hier die Top Ten der erfolgreichsten Videos auf „YouTube“ in Deutschland 2019:

1. Die Zerstörung der CDU

2. MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly | Julien Bam

3. Capital Bra X Klaas – Die Gang ist mein Team | Musikvideo | Late Night Berlin ProSieben

4. SEASON 11 FORTNITE EVENT!

5. Ecken-Trick lässt Anfield beben | Liverpool – Barcelona 4:0 | Highlights – Champions League 2018/19

6. Tourette im Zoo | #Teil 1

7. DSDS 2019 | Estefania Wollny mit “Take A Bow” von Rihanna

8. Erst 14! Jüngster Comedian im Waschsalon – Carl Josef | NightWash live

9. INTERVIEW MIT DOME

10. Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz

Hier die Top Ten der erfolgreichsten Musikvideos auf „YouTube“ in Deutschland 2019:

1. Mero – Wolke 10

2. Capital Bra – Cherry Lady

3. Eno feat. Mero – Ferrari

4. Shirin David – Gib ihm

5. Mero – Hobby Hobby

6. Capital Bra, KC Rebell & Summer Cem – Rolex

7. Juju feat. Henning May – Vermissen

8. Samra & Capital Bra – Wieder Lila

9. Capital Bra & SAMRA – Tilidin

10. KC Rebell feat. Summer Cem & Capital Bra – DNA

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment