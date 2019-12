Zara Larsson, der Grinch?

Zara Larsson kann einfach nicht genug von „Instagram“ bekommen. Die Sängerin wollte sich eigentlich eine Weile von dem Onlinedienst fernhalten, weil sie so stark unter PMDS leidet, doch daraus wurde nichts. In ihrer Story…

Zara Larsson ist mittlerweile zwar für viele selbst schon ein kleiner Star, doch die Sängerin schwärmt für jemand ganz anderen: Beyoncé. Das lässt sich deutlich an ihrem Zimmer bei ihren Eltern erkennen. In ihrer…

Wer kennt das nicht? Man steht im Stau und es geht nur im Schneckentempo voran. Und eigentlich wäre man dann schneller am Ziel, wenn man einfach läuft. So ist es kürzlich auch Zara Larsson…

Zara Larsson ist ganz Ok fit

Das Fitnesslevel von Zara Larsson kann sich offenbar sehen lassen. In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin jedenfalls: „Mein Trainer denkt, dass ich ganz Ok fit bin und nicht so schlimm wie ein Kartoffelsack,…