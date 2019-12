Zucchero, ein Vagabund, für den das Heimkommen ein fundamentaler Aspekt geworden ist

Den Welthit "Senza Una Donna" hat Zucchero mehr oder weniger seiner Ex-Frau zu verdanken. Wie der italienische Musiker gegenüber "Spiegel Online" verriet, verarbeitete er nämlich in diesem Song seine Emotionen nach der Trennung von…

Zucchero: Hit dank der Ex

James Blunt: Mit seinem Album "Once Upon A Mind"…

Seit Ende Oktober ist das Album "Once Upon A Mind" von James Blunt auf dem Markt. Der Sänger hat dafür in seinem Gefühlsleben gekramt und ist sehr persönlich geworden. Nach seinen eigenen Aussagen ist…