20 Jahre „2raumwohnung“: Inga Humpe fühlt sich „mal wie 100, mal wie 13“

Seit fast 20 Jahren begeistern „2raumwohnung“ nun schon die deutsche Musikwelt.

Ist das verrückt, wenn man auf seine eigenen zwei Jahrzehnte musikalisch zurückschaut? Auf die Frage sagte Sängerin Inga Humpe am 16.01. im „ZDF Morgenmagazin“: „Ich finde es nicht verrückt, weil es einem irgendwie normal vorkommt. Man merkt auch, dass Zeit nicht so richtig begreifbar ist. Was vor 20 Jahren war, fühlt sich genauso an wie vor drei Jahren. Ich fühle mich auch manchmal wie 100 – und manchmal wie 13.“

Zum 20. Geburtstag gehen Inga Humpe und Tommi Eckart von „2raumwohnung“ übrigens im Frühjahr auf große Jubiläumstour durch den deutschsprachigen Raum.

Foto: (c) LooMee TV