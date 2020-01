„2raumwohnung“ über Best-of-Album

Zum 20. Geburtstag gehen Inga Humpe und Tommi Eckart von „2raumwohnung“ im Frühjahr auf große Jubiläumstour durch den deutschsprachigen Raum. Ihr Best-Of-Album kommt kurz vorher, am 28. Februar, raus.

Bereuen „2raumwohnung“ eigentlich eine Platte oder sind sie sich über all die Jahre immer treu geblieben? Auf die Frage sagte Tommi Eckart am 16.01. im „ZDF Morgenmagazin“: „Wir waren immer sehr selbstständig und eigentlich hören wir unsere etwa 90 Songs alle gerne. Es war fast schwierig, für diese Werkschau ein Konzentrat aus 20 Songs aus 20 Jahren zu bilden, weil es so viele waren, die wir mit rein nehmen wollten. Also es gibt Lieblinge, die man hat, aber es gibt eigentlich keine Stücke, die wir nicht mögen.“

Sängerin Inga Humpe meinte im Interview übrigens, sie fühle sich manchmal wie 100 – und manchmal wie 13.

Foto: (c) LooMee TV