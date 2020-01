„2raumwohnung“ war ursprünglich „als Side-Projekt“ gedacht

„2raumwohnung“ feiern 20. Geburtstag.

Über die Anfänge mit Inga Humpe sagte Tommi Eckart am Donnerstag (16.01.) im „ZDF Morgenmagazin“: „Es war eher wie ein Side-Projekt gedacht, wir haben auch manchmal mit [dem Musiker] Andreas Dorau Platten produziert. Wir haben also schon versucht, diese deutschsprachige moderne Popmusik zu machen. Aber die gab es damals eigentlich nicht. Also waren wir irgendwo im Nirgendwo mit unserem Sound. Und im Jahr 2000 hat sich aber was gedreht und plötzlich gab es ganz viel Elektro-Pop und viel wurde auch auf Deutsch gesungen. Da war so eine Zeitenwende. Und da waren wir dann plötzlich mit dabei.“

Im Frühjahr gehen „2raumwohnung“ übrigens auf Tour – und ihr Best-Of-Album kommt am 28. Februar raus.