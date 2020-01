Adam Sandler über Oscar-Nominierung: „Es wäre so witzig“

Adam Sandler fände es super witzig, wenn er eine Oscar-Nominierung für seine Leistung in „Uncut Gems“ erhalten würde.

„Entertainment Tonight“ sagte der Schauspieler dazu: „Es wäre so witzig. Ich freue mich, dass ich in diesem Film bin und das [Oscar-Nominierung] wäre einfach zu gut. Bei diesem Film insbesondere wusste ich, dass es etwas anderes ist. Und ich habe mich so gefreut, da mitzuspielen.“

Und sollte Adam Sandler keine Oscar-Nominierung erhalten, hat er mit schrecklichen Folgen gedroht.

Foto: (c) PR Photos