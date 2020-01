Adele ist kaum wiederzuerkennen

Adele startet das Jahr 2020 mit Urlaub in der Karibik – und das extremst erschlankt. Am Strand von Anguilla zeigt sich die Sängerin selbstbewusst im schwarz-weißen Kleid, tollt auch damit im Wasser, wie aktuelle Fotos auf „Twitter“ zeigen.

Auf dem Account „Adele Daily“ heißt es dazu: „Adele hat eine super Zeit in (…) der Karibik. Sie wurde mit Harry Styles und James Corden gesehen.“ Adele ist ihrem Abnehmwahn offenbar so verfallen, dass ihre Fans sie teilweise fast nicht erkennen. In den Kommentaren schreiben sie zum Beispiel: „Die sieht nicht aus wie sie.“, und: „Das kann nicht sie sein, das muss ein Fehler sein.“ Die Sängerin bekommt aber auch viele Komplimente für ihre schlanke Figur – sowie besorgte Kommentare wie: „Ich hoffe, sie hat auf eine gute und gesunde Weise abgenommen.“

Adele sorgte im vergangenen Jahr übrigens hauptsächlich mit ihrem Beziehungsstatus für Schlagzeilen.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan