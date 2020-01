agrarheute digital future awards 2020: Das sind die Gewinner

Am Montag (20.01.) wurden in Berlin erstmals die agrarheute digital future awards, kurz ahdfa, verliehen. Ausgezeichnet wurden damit die besten Blogger, Influencer und Kommunikationsprofis im Bereich der Landwirtschaft. Die Gewinner 2020 heißen Deichdeern, My KuhTube und skadysfarmlife. Lutz Staacke, Head of Social Media beim Deutschen Landwirtschaftsverlag und Jurymitglied, sagte laut „agrarheute.com“: „Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen. Wir als Jury hatten zunächst die Qual der Wahl bei 60 richtig guten und innovativen Bewerbern. Und das Publikum konnte dann aus unserer Vorauswahl auswählen und für seinen Favoriten stimmen. Über 37.000 Stimmen wurden abgegeben , um die Sieger zu ermitteln – wir sind überwältigt!“ Neben Ruhm und Ehre dürfen sich die Gewinner über einen Medienworkshop und ein persönliches Coaching im Wert von 2.500 Euro freuen.

Und hier die Gewinner und die zugehörigen Beschreibungen:

Kategorie Influencer/Blogger: Deichdeern

Das Leben zwischen Kind, Küche und Kuhstall bestimmt den Inhalt von Julias Nissens Website. Auf www.deichdeern.com und unter instagram.com/deichdeern_com berichtet sie über die kleinen und großen Highlights ihres Lebens auf einem Bauernhof in Nordfriesland.

Kategorie Digitales Team: My KuhTube

Hinter My Kuhtube stecken 18 Milcherzeuger aus Niedersachsen und NRW, die für mykuhtube.de und auf instagram.com/ my_kuhtube_official ihre Höfe zum Filmset machen.

Kategorie Youngster/U25: skadyfarmlife

Jung, fröhlich und immer einen Klick wert: In der Kategorie Youngster gewinnt Skadi Petermann mit ihrem Instagram-Account skadysfarmlife.

Foto: (c) LooMee TV