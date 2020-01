Akon baut im Senegal seine eigene Stadt Akon-City

Mit „Lonely“ landete er seinen größten Hit, aber wirklich einsam wird sich Akon in Zukunft nicht mehr fühlen. Der Musiker baut im Senegal seine eigene Stadt namens, kein Scherz, Akon-City.

Auf „Instagram“ postete der Sänger ein Bild, das ihn beim offiziellen Vertragsabschluss in der senegalesischen Hauptstadt Dakar zeigt. Dazu schrieb er: „Ich habe die Genehmigung für Akon-City erhalten. Ich kann es kaum erwarten, euch in naher Zukunft in meiner Stadt willkommen zu heißen.“ Laut „Hiphop.de“ wird der Komplex im Küstenort Mbodiene entstehen und obendrein auch noch nachhaltig sein. Für Akon-Fans dürfte irgendwann also mal ein umweltbewusster Urlaub nach Akon-City anstehen.

Der 46-Jährige Musiker wurde in St. Louis, Missouri geboren, allerdings verbrachte er seine ersten Lebensjahre im Senegal.

