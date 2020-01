Al Di Meola ehrt die „Beatles“ mit neuem Album

Die Gitarren-Legende Al Di Meola bringt am 13. März sein neues Album mit dem Titel „Across The Universe“ heraus, um damit die „Beatles“ zu ehren. Darin stellt Di Meola laut „networking Media“ erneut seine Faszination mit rhythmisch komplexen Synkopierungen in Kombination mit Melodien und verschachtelten Harmonien zur Schau, in dem er 14 Songs der Pilzköpfe virtuos arrangierte. Der 65-Jährige selbst sagte dazu: „Es ist der Verdienst der ‚Beatles‘, dass ich heute Gitarre spiele. Sie waren für mich die treibende Kraft, um anzufangen das Gitarrenspiel zu lernen und hatten einen prägenden Einfluss auf mich.“

Hier die Tracklist:

01. Here Comes The Sun

02. Golden Slumbers Medley

03. Dear Prudence

04. Norwegian Wood

05. Mother Nature’s Son

06. Strawberry Fields Forever

07. Yesterday

08. Your Mother Should Know

09. Hey Jude

10. I’ll Follow The Sun

11. Julia

12. Till There Was You

13. Here, There And Everywhere

14. Octopus’s Garden

